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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Дума приняла в I чтении проект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Речь идет о совершивших преступления небольшой и средней тяжести

Дума приняла в I чтении проект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных
Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении проект закона, закрепляющий правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Авторами проекта закона (№378326-8) стали председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина, председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

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Согласно проекту закона, гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить на отдельные категории осужденных, а также на лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время в вооруженные силы РФ или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в ВС РФ.

При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений), говорится в проекте закона.

Предусматривается, что законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом реализация его положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести до момента вступления в силу закона.

Аналогичным образом это распространяется в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу до момента вступления в силу закона.

Как пояснила "Интерфаксу" соавтор проекта закона Панькина, "положения, содержащиеся в законопроекте, предложено распространить только на тех лиц, которые совершили преступления до его вступления в силу для того, чтобы возможность заключить контракт, находясь в исправительном учреждении, не стала мотивацией преступного поведения граждан".

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