Летевший из Москвы в Казахстан SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совершавший полет из Москвы в Актау (Казахстан) авиалайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре после поданного сигнала бедствия и запроса посадки, сообщили во вторник "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что командир экипажа запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета. Было принято решение о срочной посадке в Самаре.

Экстренные службы самарского аэропорта были подняты по тревоге.