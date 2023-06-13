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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Летевший из Москвы в Казахстан SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совершавший полет из Москвы в Актау (Казахстан) авиалайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре после поданного сигнала бедствия и запроса посадки, сообщили во вторник "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что командир экипажа запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета. Было принято решение о срочной посадке в Самаре.

Экстренные службы самарского аэропорта были подняты по тревоге.

SSJ-100 Казахстан Самара
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