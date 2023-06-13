Вылетевший из Москвы в Казахстан SSJ-100 запросил экстренную посадку в Самаре

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Летевший из Москвы в Актау лайнер Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия и запросил посадку в Самаре, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Москвы в Актау (Казахстан), однако спустя час полета командир связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение о срочной посадке в Самаре", - сказал собеседник агентства.

Самолет снижается и в ближайшие минуты совершит посадку в Самаре.

Экстренные службы аэропорта подняты по тревоге.