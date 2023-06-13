Путин подписал закон о госрегулировании оборота табачной продукции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла закон 1 июня, Совет Федерации одобрил его 7 июня. Основной законопроект (N310882-8), а также корреспондирующие поправки в другие законодательные акты (N310820-8) подготовил Минфин.

В качестве модели регулирования министерство предложило использовать действующую систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Ранее в РФ не было отдельного закона, регулирующего производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции.

Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать.

Закон не предполагает лицензирования розничной продажи, но при этом предусмотрен запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, вводятся отдельные ограничения по перемещению продукции, обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Предполагается также расширение функций Росалкогольрегулирования, наделение его правом контроля в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Служба, как сообщалось ранее, может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Статьи, вводящие лицензирование, - с 1 марта 2024 года.