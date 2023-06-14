Эксперты заявили, что более половины теневого рынка сигарет в РФ приходится на контрабанду

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более половины теневого рынка сигарет РФ приходится на контрабандную продукцию, сообщает Ассоциация малоформатной торговли со ссылкой на оценки Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Процесс контрабанды эксперты называют масштабным. Одной из причин они считают существенную разницу в ставках акцизов в России и странах ЕАЭС, с которыми фактически нет пограничного контроля. Это стимулирует переток в РФ более дешевой продукции. Так, из-за разницы в акцизах минимальная цена белорусских сигарет почти в 2,5 раза ниже российской - 50 рублей за пачку против 119 рублей. Именно Белоруссия является основным источником поставок нелегальных сигарет в РФ, на ее долю, по данным ННЦК, приходится 88% от всего объема нелегального ввоза, говорится в пресс-релизе.

В целом долю теневого рынка сигарет в РФ эксперты оценивают в 12,9%. Причем за последние 7 лет она выросла в 12 раз. Теневой оборот табака в 2022 году обошелся российскому бюджету, по экспертным оценкам, в 115 млрд рублей недополученных акцизов и НДС. "70% в цене табачных изделий в РФ занимает налоговая составляющая. При этом за семь лет ставки акцизов выросли более чем в 2,5 раза. Только в 2021 году акцизы были увеличены на 20%", - говорится в пресс-релизе.

Как считает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, мнение которого приводится в пресс-релизе, "существенное увеличение ставок акцизов на табачную продукцию не приводит к ожидаемому росту поступлений в федеральный бюджет". В связи с этим он предложил вернуться к вопросу о перераспределении акцизов между федеральным бюджетом и бюджетами регионов.

Как сообщалось ранее, Минпромторг поддержал эту идею и предложил для начала передавать субъектам 10-15% доходов от сбора акцизов на сигареты.

По данным Росстата, в 2022 году в РФ было произведено 222 млрд штук сигарет, что на 7% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщалось, с 1 сентября этого года вступит в силу закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства". В качестве модели регулирования этого рынка предложена действующая система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Ранее в РФ не было отдельного закона, регулирующего производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции.