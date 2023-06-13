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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Специалисты Роспотребнадзора не нашли патогенов в пробах воды в Херсонской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гражданам, проживающим в Херсонской области, пострадавшей от затопления после разрушения Каховской ГЭС, рекомендуют пить бутилированную воду, при этом по результатам проведенных исследований питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов, проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале патогены не выявлены, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что гражданам рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки. При употреблении овощей и фруктов в сыром виде также требуется промывать их бутилированной или кипяченой водой, обдавать их кипятком.

Властями региона организован подвоз бутилированной воды, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Также сообщается, что случаев инфекционных заболеваний в Херсонской области не выявлено.

Каховская ГЭС Роспотребнадзор Херсонская область
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