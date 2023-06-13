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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Путин назвал решаемой проблемой экологические последствия разрушения Каховской ГЭС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экологические последствия разрушения Каховской ГЭС серьезные, но это – решаемая проблема, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Минздрав подключился и ФМБА. Потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности. Потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища. Это серьезная проблема, но она решаемая", - сказал Путин на встрече с военкорами во вторник.

Необходимо будет также подключить войска химической защиты.

"Вместе, объединяя усилия, я думаю, все проблемы решат. В том числе, это касается и водоснабжения", - сказал Путин.

По мере того как вода будет уходить, проблемы будут решаться по мере их поступления, добавил президент РФ.

"Конечно, много погибло домашнего скота, диких животных, к сожалению. Нам надо будет организовать, зачистить территорию", - сказал Путин.

Владимир Путин Каховская ГЭС
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