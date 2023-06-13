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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Путин потребовал наказывать по всей строгости попавших на СВО заключенных, совершивших рецидив

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Участники СВО, попавшие на фронт из мест заключения, в случае рецидива - совершения правонарушения - должны будут вновь отвечать по всей строгости закона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Помните, у Шолохова Макар Нагульнов, кажется, говорил: был хороший человек, но скурвился, значит, он враг революции. Здесь, к сожалению, то же самое. Человек воюет, государство должно сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми(...) И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы, и тогда человек должен отвечать по всей строгости закона", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Президент заметил, что "так было и в Великую Отечественную войну: если человек воевал - честь ему и хвала, но если совершал правонарушения, он отвечал так же, как и все остальные граждане".

При этом Путин обратил внимание на то, что рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". "А среди участников СВО, из освободившихся, есть рецидивы - 0,4%, процент очень небольшой. Ну что ж, это жизнь, ничего здесь не поделаешь, она диктует нам свои суровые законы", - отметил глава государства.

"Это неизбежно, но негативные последствия минимальны", - добавил Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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