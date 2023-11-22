Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что условия помилования участников СВО, которые ранее были осуждены по особо тяжким преступлениям, не менялись.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой спросили, планирует ли Кремль пересматривать условия помилования этой категории лиц, приведя в пример дело в отношении члена банды сатанистов-каннибалов, который был помилован после участия в СВО.

"Вопрос не новый, неоднократно такие вопросы изучали, сейчас очень пристально все изучают списки помилования. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах - и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.