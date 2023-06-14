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На мелиорацию сельхозземель в 32 регионах РФ направят 668 млн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно 668 млн рублей на мелиорацию сельхозземель в 32 регионах.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписано 10 июня 2023 года. Документ размещен на сайте кабинета министров.

В числе регионов, которые получат возможность компенсировать часть затрат на мелиорацию, – Краснодарский край, Тамбовская область, Дагестан и Северная Осетия.

"С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности, - говорится в пресс-релизе. - Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны".

Эта работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Она нацелена на вовлечение в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.

Правительство РФ Краснодарский край Тамбовская область Северная Осетия Дагестан
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