Минсельхоз предложил изменить цели госпрограммы "Земля" из-за недофинансирования

Общее недофинансирование программы оценено в 243,8 млрд рублей, или 45,3%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект постановления правительства об изменении целевых показателей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса (программа "Земля"). Проект размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Основные изменения в проекте постановления обусловлены необходимостью корректировки целевых показателей госпрограммы "ввиду отклонения предусмотренного финансирования от значений, установленных первоначальным паспортом", говорится в пояснительной записке к документу.

Общий объем бюджетных ассигнований, учитывающий фактическое финансирование 2022 года, а также финансирование 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов в рамках федерального бюджета на 2023-2025 годы, с учетом прогнозного финансового обеспечения до 2030 года на уровне 2025 года составит 294,6 млрд рублей. "В сравнении с первоначально планируемым объемом бюджетного финансирования на реализацию программы до 2030 года (538,4 млрд рублей) общее недофинансирование составит 243,8 млрд рублей, или 45,3%, - говорится в записке. - Указанный дефицит финансового обеспечения формирует накопительный отрицательный эффект, сказывающийся на возможности достижения показателей в последующие периоды".

Как считают авторы проекта постановления, в действующей редакции госпрограммы результаты не всех структурных элементов влияют на достижение ее показателей. В связи с этим предлагается внести изменения, которые позволят учитывать также фактическое достижение результатов федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и мероприятий, предусмотренных в других проектах, в частности, направленных на развитие мелиоративного комплекса (ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации").

При этом цель госпрограммы - вернуть за время ее действия в оборот не менее 13,2 млн га сельхозземель - сохраняется. Но, помимо предусмотренных в действующей редакции механизмов ее достижения, будут также учитываться результаты мероприятий по вовлечению в оборот выбывших сельхозугодий для выращивания экспортоориентированной сельхозпродукции за счет культуртехнических мероприятий, уже выполненных и планируемых к выполнению в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Предусматриваются и другие изменения.

Госпрограмма была разработана Минсельхозом по поручению президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Программа рассчитана на 10 лет.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.

По данным Росреестра (Национальный доклад о состоянии и использовании земель), на 1 января 2022 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в стране составляла 379 млн 678,4 тыс. га. По сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 1 млн 092,5 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения составила 197 млн 746,9 тыс. га, из них 116 млн 189,4 тыс. га находились под пашней, 1 млн 241,1 тыс. га - под многолетними насаждениями, 18 млн 711,2 тыс. га - под сенокосами, 57 млн 210,6 тыс. га - под пастбищами, 4 млн 394,6 тыс. га - под залежными землями.