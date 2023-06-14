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Проект закона об усилении контроля за деятельностью иноагентов одобрен комитетом Госдумы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об усилении контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Проект закона предусматривает введение запрета на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку государства, пояснил журналистам соавтор инициативы, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Кроме того, предлагается закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент ведомство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - отметил Пискарев.

Данный проект закона внесён в пакете с другим, предлагающим в Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах: для граждан - в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Этот законопроект был ранее также одобрен к принятию профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

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