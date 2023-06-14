Для транссексуалов сохранят медпомощь и после принятия законопроекта о запрете смены пола

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Транссексуалам в России продолжат оказывать медпомощь и после принятия законопроекта о запрете смены пола, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

"Предстоит большая работа ко второму чтению законопроекта. В числе проблем, которые должны быть обсуждены с привлечением психиатров, специалистов по гражданскому праву, - вопросы, связанные с документами, гражданским статусом. Хотел бы уверить, что вне зависимости от модели, которая будет избрана, граждане, которые страдают транссексуализмом или любыми другими психическими расстройствами, не будут оставлены без медпомощи", - сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

Он подчеркнул, что "медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами, будет им оказана".

"Если говорить о численности, наиболее, наверно, точной в этом отношении является статистика МВД по заявлениям, которые поступают. На 2022 год за заменой паспортов на основании изменения пола обратились 996 человек. Что касается хирургической коррекции, это количество меньше, с учетом того, что сами заболевания, которые требуют разного объема медпомощи, являются достаточно редкими.

Отдельная статистика по хирургической активности в этом отношении не проводится", - сказал Салагай.

На вопрос о том, изменен ли подход Минздрава к трансгендерности в связи с тем, что она выведена из психиатрии по Международной классификации болезней (МКБ), признана ли она нормальным состоянием, Салагай сказал: "МКБ - это просто классификатор, классификация болезней. Исходим из того, что вне зависимости от перемещения транссексуализма из одной рубрики в другую, болезненность этого состояния не вызывает сомнений".