Дума приняла закон о запрете смены пола в России

Исключения составят случаи медицинских вмешательств для лечения врожденных аномалий у детей

Фото: Владимир Андреев/Ura.ru/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу приняла закон о запрете смены пола в России; исключения составят случаи медицинских вмешательств для лечения врожденных аномалий у детей.

В законе 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" появится новая статья, предусматривающая запрет смены пола человека.

Так, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, говорится в законе.

Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву, говорится в документе.

По результатам таких медицинских вмешательств указанная врачебная комиссия выдает соответствующее медицинское заключение для внесения изменений в запись актов гражданского состояния.

Перечень таких медицинских организаций, форма и порядок выдачи таких решений и медицинских заключений утверждаются правительством РФ.

Если после заключения такой комиссии будут внесены изменения в запись актов гражданского состояния, то по истечении 90 дней после этого паспорт гражданина РФ будет признаваться недействительным.

Согласно закону, основанием для расторжения брака станет изменение записи "акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов".

Сменившие пол не смогут быть усыновителями, это также предусматривает закон.

Изменить пол в документах можно будет только с предоставлением в ЗАГС соответствующего медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной министерству здравоохранения медицинской организации, говорится в законе. Заключение должно указывать "соответствие половых признаков признакам определенного пола".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Положения закона не будут распространяться на лиц, в отношении которых осуществлены хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков человека, до дня вступления в силу закона и подтвержденные медицинским заключением врачебной комиссии.

Авторами закона стали более 400 депутатов Госдумы, включая председателя палаты Вячеслава Володина.