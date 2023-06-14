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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Детские лагеря в Крыму из-за низкой загрузки принимают взрослых либо откладывают открытие

Детские лагеря в Крыму из-за низкой загрузки принимают взрослых либо откладывают открытие
Архивное фото
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Детские лагеря в Крыму в июне загружены на 50%, часть лагерей перешли на прием взрослых туристов льготных категорий, часть отложили открытие до 15 июля, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50%, часть из них не откроется этим летом. Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля", - сказала руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.

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Как отметила эксперт, ситуация с детскими лагерями в Крыму не уникальная - объекты в Краснодарском крае в этом году также недозагружены, там фиксируется снижение спроса на 30-40%.

По ее словам, в Крыму принимают множество мер для адаптации к сложившейся ситуации. Частично лагеря заполняются детьми из Севастополя и других районов Крыма, будут приниматься дети из новых регионов России, а также льготные категории детей: из многодетных, малообеспеченных семей, детей участников СВО, из соседних регионов РФ.

Несмотря на закрытие аэропорта полуострова, туристы могут воспользоваться автомобильным и железнодорожным сообщением, а также автобусными турами. Как уточнила вице-президент РСТ Ольга Санаева, на полуострове повысилось качество придорожной инфраструктуры.

Крым РСТ
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