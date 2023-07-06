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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Кабмин РФ выделит более 2,5 млрд рублей туркомпаниям Крыма на поддержку занятости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе, средства пойдут на сохранение занятости, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Организации и индивидуальные предприниматели сферы туризма этих российских субъектов испытывают значительные трудности из-за логистики. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,6 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев с октября прошлого года они оставят занятость на уровне не менее 80%", - сказал он на заседании правительства РФ в четверг.

"Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и, конечно, продолжили вести свой бизнес, свою деятельность, готовы были принимать всех граждан, кто захочет отдохнуть в Крыму", - подчеркнул Мишустин.

Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), турпоток в Крым в летнем сезоне 2023 года снизился не менее чем на 30% из-за транспортных проблем.

Михаил Мишустин Правительство РФ Крым
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