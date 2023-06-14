Пушилин назвал "подвижной" ситуацию в зоне СВО в ДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал "подвижной" оперативную ситуацию на стыке между ДНР и Запорожской областью, но заверил, что оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями. Он сказал это журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Нашим подразделениям нужно быть готовым к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - сказал Пушилин. - Однако оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что вооруженные силы Украины вернули контроль над несколькими населенными пунктами на стыке Донецкой и Запорожской областей, Пушилин сказал: "По некоторым населенным пунктам, в частности, на стыке между Донецкой народной республикой и Запорожской областью, противник пытается вытеснить бойцов с наших позиций, наши подразделения отвечают. Ситуация живая, подвижная".

По его информации, ВСУ "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".

Характеризуя обстановку в Бахмуте (Артемовске) Пушилин сказал, что "ситуация там опасная, противник продолжает обстреливать (город), использовать беспилотники для постоянных обстрелов города".

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая", - подчеркнул он, отметив, что то же самое касается и флангов.

Он заверил, что задача взять под контроль всю Донецкую область в административных границах "остается и будет выполнена".