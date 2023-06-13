Путин заявил, что Украина ведет масштабное контрнаступление с 4 июня

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление ведется с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился.

"Это контрнаступление (ВСУ - ИФ) масштабное, с использованием, как я говорил совсем недавно, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с четвертого числа (4 июня - ИФ)", - заявил Путин во вторник на встрече с военкорами, работающими в зоне проведения специальной военной операции.

Контрнаступление "началось четвертого числа и продолжается до сих пор", и "прямо сейчас очередной доклад я выслушал, что там происходит", подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что, согласно докладу, "на Шахтерском направлении с утра прямо атака - до ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины". На другом направлении, сказал Путин, также несколько танков, бронемашин.

"Уничтожено несколько танков, несколько бронемашин, нанесено огневое поражение по личному составу. До переднего края (ВСУ - ИФ) не дошли", - заявил Путин.

"В целом, конечно, это крупномасштабное наступление на Временском выступе, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, когда мы с вами собрались здесь, обсуждаем, идет бой по нескольким направлениям. Но ни на одном из участков противник успеха не имел", - заявил Путин.

Глава государства также сообщил, что российские войска несут в десять раз меньше потерь личного состава по сравнению с Украиной.

"У них (у ВСУ - ИФ) большие потери. Для нас, конечно, слава богу. Там и структура у них потерь такая, неблагоприятная. Что я имею ввиду - вот из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу. (...) Потери, как мы с вами знаем, могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь процентов 25, ну, максимум, 30. У них - почти 50 на 50", - сказал Путин.

По его словам, соотношение потерь между Россией и Украиной можно охарактеризовать как 1 к 10. "Что называется, в нашу пользу, у нас в 10 раз меньше, чем потери Вооруженных сил Украины", - подчеркнул президент.

Путин заявил, что не будет называть потери по личному составу - "пускай Минобороны это сделает, их посчитает".