Два человека ранены при обстреле поселка Глушково в Курской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Глушково, есть пострадавшие.

"Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, при обстреле повреждены окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля.

"Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения", - сообщил глава региона.

Также, по его данным, пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту.