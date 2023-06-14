Открытое пламя потушили на Новочеркасской ГРЭС

Ожоги получили три человека

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Ликвидация открытого горения объявлена в 14:50 по Москве. Была проведения эвакуация работников", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание кровли на площади 200 квадратных метров. В пресс-службе предприятия агентству подтвердили факт пожара и заявили об остановке работы ГРЭС и эвакуации сотрудников.

Между тем в экстренных службах сообщили, что три человека пострадали при пожаре. "За помощью к медикам обратились трое рабочих. Их осматривают в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавшие получили ожоги, их состояние оценивается как стабильное.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО ОКГ-2) Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

ПАО ОГК-2 находится под управлением ООО "Газпром Энергохолдинг".