Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС эвакуированы 150 человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня при пожаре на Новочеркасской ГРЭС, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Эвакуированы 150 человек, угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

Возгорание газа в ходе технологических работ могло привести к пожару на Новочеркасской ГРЭС, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев. "Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - написал он.

Губернатор сообщил, что из-за возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы.

Работа станции приостановлена.

Для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. В причинах пожара будут разбираться специалисты.

Ранее сообщалось о загоревшейся в среду днем кровле на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС. Работа объекта приостановлена из-за пожара. О ликвидации открытого горения объявлено в 14:50.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО ОКГ-2) Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

ПАО "ОГК-2" - генерирующая компания в составе 12 филиалов: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС, Грозненской ТЭС и Свободненской ТЭС.

Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").