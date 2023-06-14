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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Кремле ждут уточненной информации по ситуации с депутатом Делимхановым

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле с тревогой восприняли информацию о депутате Государственной думы Адаме Делимханове, который, по некоторой информации, попал под обстрел в зоне специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - сказал Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопрос о сообщениях про Делимханова, появляющихся в украинских СМИ, пресс-секретарь президент призвал дождаться "реальной правдивой информации".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Делимханов якобы попал под обстрел и был ранен.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов "жив и здоров".

Дмитрий Песков Адам Делимханов Госдума
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