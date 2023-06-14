В Госдуме сообщили, что находящийся в зоне СВО депутат Делимханов жив и здоров

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил, что депутат Адам Делимханов, находящийся в зоне СВО, жив и здоров.

"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: "Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам", - написал Кузнецов в своем телеграм-канале в среду.

Депутат Евгений Ревенко в своем телеграм-канале сообщил, что Володин в начале пленарного заседания "призвал журналистов быть аккуратней с непроверенной информацией, тем более что подобные фейки сейчас активно штампует украинская сторона".

Ранее СМИ сообщили, что Делимханов якобы попал под обстрел и был ранен.