Власти РФ опровергли сведения о переговорах с Украиной в 2022 г. на тему аренды Крыма

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Крым - это территория России, и вопросы аренды полуострова никогда не обсуждались.

В ходе общения в среду журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действительно ли проект стамбульского соглашения России и Украины содержал договоренности по Крыму, в том числе, фигурировала ли тема аренды полуострова.

"Нет, это не так... Крым - это неотъемлемая часть РФ, это российский регион", - сказал Песков журналистам.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект договора о прекращении военных действий, обсуждавшийся делегациями России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, предполагал договоренности по Крыму и Донбассу. Лукашенко утверждал, что по Крыму речь шла, в частности, о длительной аренде.