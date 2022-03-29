Переговоры РФ и Украины в Стамбуле завершены

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле завершились, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Встреча представителей делегаций двух стран прошла во дворце "Долмабахче" в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник "Интерфакса", близкий к переговорному процессу, сообщал, что переговоры в Стамбуле проходили в составе делегаций, а также на уровне глав делегаций.

По его словам, расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии.

"На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.