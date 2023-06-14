Кабмин выделил более 1,3 млрд руб. для фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минтруду более 1,3 млрд рублей на работу Госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации указа президента Российской Федерации от З апреля 2023 г. N2 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1314700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии" данному фонду, "имея в виду обеспечение его функционирования и осуществление им уставной деятельности", говорится в сообщении.

Отмечается, что Минтруду предписано осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2024 года.