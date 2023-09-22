Госфонд "Защитники Отечества" получит 5 млрд рублей на поддержку ветеранов СВО

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство направит государственному фонду "Защитники Отечества" грант в размере более пяти миллиардов рублей на поддержку ветеранов специальной военной операции и их близких. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня также в повестке вопрос, который касается прав участников специальной военной операции. Ведем такую работу, в том числе через государственный фонд "Защитники Отечества", который создан по инициативе президента", - сказал он.

По его словам, кабинет министров "направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей".

"Что позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении необходимой юридической помощи, а также целый ряд других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте", - сказал премьер.