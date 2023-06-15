В РФ хотят создать парки развлечений вблизи крупных городов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития делает ставку на развитие вблизи крупных российских городов сети парков развлечений, которые станут стимулом для путешествий на короткие расстояния по доступным ценам, сообщил в четверг замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Еще один большой фактор, на который мы делаем ставку, - это развитие круглогодичных курортов и парков развлечений, которые позволили бы нам решить вопрос сезонной загрузки объектов размещения, увеличивать крылья сезона. Мы видим нашу стратегию, чтобы эти парки появлялись вблизи крупных городов, чтобы снизить транспортное плечо и расходы на поездку", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной туризму.

Вахруков напомнил, что снижение стоимости транспортной составляющей особенно важно для развития туризма, так как до 60% в структуре расходов на турпоездку занимает транспорт. В этой связи, по его словам, большим потенциалом роста обладает автотуризм. В Минэкономразвития видят возможность удвоить число автомобильных туристических поездок к 2030 году.

"Парки развлечения должны стать магнитами, которые дадут людям возможность уехать из дома и отдохнуть по доступным ценам. Эти цифры выглядят амбициозными и должны быть увязаны с возможностями граждан поехать на отдых, а значит мы должны стремиться наращивать предложение, в том числе в доступном сегменте. Развитие доступного сегмента отдыха - один из наших приоритетов", - подчеркнул замминистра.

Замминистра пояснил, что задача министерства - нарастить число турпоездок по России к 2030 году до 140 млн человек.

"В 2022 году 73 млн человек были размещены в гостиницах. На сегодня такие цели. Видим перспективы как внутреннего, так и въездного туризма. Если говорить про внутренний туризм, то это порядка 40 млн человек нового туристического потока. И большую перспективу мы видим в том, чтобы обелять рынок. Мы знаем, что у нас большая серая зона, и мы хотим делать ее, серую зону более цивилизованной, выводить ее в периметр нашего видения", - добавил Вахруков.