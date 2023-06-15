Подразделения полиции Подмосковья приостановили предоставление госуслуг из-за техсбоя

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Технический сбой нарушил работу подмосковных подразделений полиции, предоставление госуслуг временно приостановлено, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг в электронном виде в подразделениях ГУ МВД России по Московской области временно приостановлено", - сказали в управлении.

В полиции отметили, что в настоящее время специалисты оператора связи проводят работы по устранению последствий технического сбоя, после чего все услуги гражданам будут предоставлены в полном объеме.