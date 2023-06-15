Песков на вопрос о приватизации заявил, что главное - не разбазаривать государственное добро

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что вопрос приватизации постоянно находится на повестке дня, главное - не разбазаривать государственное имущество за бесценок.

"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, ну, может, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может просто физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают идею о приватизации, высказанную главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

При этом он отметил, что в этом вопросе необходима работа экспертов. "А такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности, дальше главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок, но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным и более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно (важно - ИФ)", - сказал Песков.