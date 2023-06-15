Что произошло за день: четверг, 15 июня

Макроэкономическая панель ПМЭФ, проверка "Ельцин Центра" на предмет деятельности иноагента, поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики. Эльвира Набиуллина заявила, что бизнес должен сам решать, в какие проекты инвестировать. Она выразила мнение, что главный фактор, благодаря которому худшие прогнозы не воплотились в жизнь, - "адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными".

- Глава Минэкономразвития РФ заявил, что перезапуск приватизации позволит повысить эффективность экономики. Максим Решетников выразил мнение, что ее не стоит рассматривать в первую очередь как источник пополнения бюджета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное - "не разбазаривать государственное добро за бесценок".

- Минюст сообщил о проверке "Ельцин Центра" на предмет деятельности иноагента. Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что работа займет около месяца. В центре заявили "Интерфаксу", что работают в соответствии с законом и уставом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о причинах проверки; он назвал ее нормальной в рамках полномочий министерства.

- Орешкин и Решетников высказались о контрпродуктивности увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Глава Минэкономразвития РФ заявил, что мера подорвет инвестиции, а помощник президента РФ выразил мнение, что она не даст эффекта.

- Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Гендиректор МАГАТЭ в третий раз за последний год посетил Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС сложилась сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС, но были приняты меры по ее стабилизации. Он счел пока нереальным подписание соглашения по обеспечению безопасности станции.

- Московский суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ в интервью, размещенном на одном из каналов в YouTube.

- "АвтоВАЗ" намерен к 2027 году заместить Lada Granta новым семейством Iskra. Стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, сообщил президент АО Максим Соколов. В сентябре "АвтоВАЗ" рассчитывает восстановить производство Lada Largus.