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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Корабли Балтфлота РФ возвращаются в пункты базирования после крупных учений

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что корабли и другие силы, которые участвовали в крупных маневрах на Балтике, начали возвращение в пункты постоянного базирования.

"На Балтийском флоте завершается оперативное учение с группировками сил под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьёва. В настоящее время силы, задействованные в оперативном учении, начали возвращение в пункты постоянной дислокации", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ в четверг.

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По словам военных, оперативное учение Балтфлота проводилось с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах в Калининградской области.

К учению привлекли до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.

"В рамках учения отрабатывались задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, а целями учения являлись повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Ранее Балтфлот сообщал об практических артиллерийских стрельбах кораблей, электронных (условных) ракетных пусках кораблей и береговых комплексов.

Балтфлот
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