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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Российские истребители провели тренировку над Балтийским морем на фоне маневров НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Около 10 экипажей истребителей Су-27 провели учение над нейтральными водами Балтийского моря c отработкой элементов воздушного боя, сообщила пресс-служба Балтфлота России в среду.

"Группа истребителей Су-27 авиаполка морской авиации в рамках оперативного учения Балтийского флота провела полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам военных, летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки, особое внимание уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - сообщил Балтфлот.

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"Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тренировка российских истребителей проведена на фоне крупных учений НАТО Air Defender 23. 12 июня, в частности, сообщалось о прибытии в рамках этих маневров 12 истребителей и двух самолетов снабжения НАТО на литовскую авиабазу Шауляй.

С 5 июня Балтфлот РФ проводит оперативное учение, к которому привлекли до 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.

В среду пресс-служба Балтфлота сообщила, что корабли выполнили в ходе учения практические артиллерийские стрельбы.

РФ Балтийское море НАТО
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