Белоусов допустил возможность оптимизировать 10-15% бюджетных расходов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Приоритизация бюджетных расходов России необходима, по экспертным оценкам, 10-15% от их нынешнего объема может быть оптимизировано без возникновения системных рисков, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Тема предстоящей приоритизации бюджетных расходов была одной из основных на утренней сессии ПМЭФ-2023 по макроэкономике: ее затронули все четверо панелистов - министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин.

"У нас очень много таких трат, которые сто лет не пересматривались. Понимаете, они уже сидят у нас в голове, (как будто - ИФ) это незыблемо. Ничего сейчас незыблемого нет, все это надо заново сейчас пересмотреть, это большой ресурс", - отметил, в частности, Силуанов.

"Так или иначе, приоритизация бюджетных расходов необходима", - согласился с участниками сессии Белоусов.

"И если говорить о приоритетах, они, собственно, заданы президентом, это шесть направлений, которые у нас отфиксированы. В этой связи надо понимать, что 2024 год - последний год, когда открыто финансирование нацпроектов. На 2025 год из нацпроектов изъяты длящиеся обязательства. Примерно 1,5 трлн рублей длящихся обязательств. Плюс 500 млрд рублей зарезервировано. И еще необходим 1 трлн рублей. Всего 3 трлн примерно нужно на 2025 год, потому что нацпроекты заканчиваются в 2024 году. Для того, чтобы все это сейчас перенастроить, безусловно нужна будет приоритизация", - сказал первый вице-премьер.

Базовыми приоритетами, по его словам, должна стать технологическая повестка, публичные обязательства, "а также то, что является чувствительным с точки зрения адаптации нашей экономики к новым условиям - это то, что касается экспорта, МСП, некоторые инвестиционные расходы и т.д.".

Ресурсы для повышения эффективности госрасходов есть, уверен Белоусов.

"Вне всякого сомнения, основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура - среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации и т.д. Почему нам нужно корректировать систему поддержки экспорта? Среди МСП поддерживать прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, замещая импортеров, стартапы надо поддерживать и т.д. То есть такая концентрация на определенных направлениях - мы, собственно, этим и занимаемся", - отметил он.

На вопрос о пределах потенциальной оптимизации Белоусов ответил: "Экспертно - 10-15% примерно. Имеется в виду, что если и придется сокращать, то за счет такого рода оптимизации - для кого-то не получать поддержку будет не очень чувствительно, ну а где-то придется и увеличивать, конечно. Но, в принципе в этих масштабах, я думаю, это не