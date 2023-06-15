Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Силуанов не увидел серьезных проблем с доходами федерального бюджета

Минфин РФ рассчитывает войти в план и по нефтегазовым, и по ненефтегазовым доходам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит серьезных проблем с доходами федерального бюджета, рассчитывает выполнить план как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым доходам, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.

Также говоря о планах в отношении доходов бюджета, министр отметил, что планируется и дальше предпринимать шаги по справедливому налогообложению природной и экономической ренты. "С точки зрения доходов уже приняли в этом году шаги и дальше, наверное, будем двигаться в этом направлении - справедливое обложение природной ренты. Приняли решение по более справедливому счету НДПИ на нефть, потому что у нас большие дисконты наши нефтяники предлагали, оказывается это не всегда так. С точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году договорились с бизнесом, что бизнес поможет с точки зрения своего вклада в общую ситуацию, приняли налог на сверхдоходы в правительстве. Речь идет о сверхдоходах, это как бы экономическая рента. Дальше тоже будем двигаться в этом направлении", - сказал он, не конкретизировав эти планы.

При этом министр отметил, что увеличивать дефицит - "это как масло в огонь подкидывать, когда экономика растет, мы еще бюджетные стимулы будем заливать дополнительно". Это приведет, по его словам, к разгону инфляции, росту ставок. "Это нельзя допустить", - сказал он.

По мнению Силуанова, в части расходов бюджета есть много чего, что можно трансформировать. "У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались, они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть

ПМЭФ-2023

ЦБ РФ не против создания конкурента карте "Мир"

ПМЭФ-2023

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес
ПМЭФ-2023

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики
ПМЭФ-2023

Набиуллина надеется на возврат с 1 июля к раскрытию информации с "санкционными" изъятиями

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Минфин разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордные с середины февраля 106,63 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });