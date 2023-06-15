Силуанов не увидел серьезных проблем с доходами федерального бюджета

Минфин РФ рассчитывает войти в план и по нефтегазовым, и по ненефтегазовым доходам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит серьезных проблем с доходами федерального бюджета, рассчитывает выполнить план как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым доходам, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.

Также говоря о планах в отношении доходов бюджета, министр отметил, что планируется и дальше предпринимать шаги по справедливому налогообложению природной и экономической ренты. "С точки зрения доходов уже приняли в этом году шаги и дальше, наверное, будем двигаться в этом направлении - справедливое обложение природной ренты. Приняли решение по более справедливому счету НДПИ на нефть, потому что у нас большие дисконты наши нефтяники предлагали, оказывается это не всегда так. С точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году договорились с бизнесом, что бизнес поможет с точки зрения своего вклада в общую ситуацию, приняли налог на сверхдоходы в правительстве. Речь идет о сверхдоходах, это как бы экономическая рента. Дальше тоже будем двигаться в этом направлении", - сказал он, не конкретизировав эти планы.

При этом министр отметил, что увеличивать дефицит - "это как масло в огонь подкидывать, когда экономика растет, мы еще бюджетные стимулы будем заливать дополнительно". Это приведет, по его словам, к разгону инфляции, росту ставок. "Это нельзя допустить", - сказал он.

По мнению Силуанова, в части расходов бюджета есть много чего, что можно трансформировать. "У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались, они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться", - сказал он.