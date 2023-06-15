Песков считает гипотетическим намерение Шольца позвонить Путину

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить президенту РФ Владимиру Путину является гипотетическим, хотя такой звонок помог бы германскому лидеру "сбросить шоры" для оценки ситуации.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), никаких новостей про возможный телефонный разговор Путина и Шольца, о котором недавно заявлял канцлер Германии, нет.

"Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли, и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении. Общаться друг с другом, несмотря ни на что, это абсолютно нормальный атрибут международных отношений, и даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств - это нормальная вещь. И, может быть, даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию", - сказал Песков.

И добавил: "Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину "сбросить шоры", которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию".