Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин отказывается от телефонных разговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе общения в субботу с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным по телефону, но их с ним не соединяют.

"Нет, это неправда", - сказал Песков.

При этом он заметил, что "пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".

Песков также напомнил, что Путин накануне подтвердил открытость для общения с иностранными коллегами. "И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", - заметил он.