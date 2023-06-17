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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин отказывается от телефонных разговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе общения в субботу с пресс-секретарем главы российского государства Дмитрием Песковым журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что Шольц и Макрон хотят поговорить с Путиным по телефону, но их с ним не соединяют.

"Нет, это неправда", - сказал Песков.

При этом он заметил, что "пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".

Песков также напомнил, что Путин накануне подтвердил открытость для общения с иностранными коллегами. "И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", - заметил он.

Владимир Путин Германия Франция Эммануэль Макрон Олаф Шолец Дмитрий Песков
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