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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Президенты России и ОАЭ встретятся в пятницу в Санкт-Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян в пятницу обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"16 июня в Санкт-Петербург приедет президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. В первой половине дня состоится его встреча с президентом Путиным, в ходе которой будут рассмотрены вопросы как касающиеся работы форума (ПМЭФ - ИФ), так и, конечно, в общем плане будут обсуждены вопросы развития двусторонних отношений. Также, естественно, будут обсуждены и актуальные международные и региональные проблемы", - рассказал Ушаков журналистам в преддверие визита.

Он отметил, что руководители двух стран встречаются достаточно часто.

"У лидеров сложились доверительные конструктивные отношения. Последний раз они встречались тоже в Петербурге осенью 2022 года, и вот сейчас президент ОАЭ снова приедет к нам", - сказал Ушаков.

Владимир Путин ОАЭ Петербург Юрий Ушаков
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