Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выступил за диалог между Москвой и Киевом. Об этом пишет агентство WAM.

"Президент ОАЭ сообщил российскому президенту о позиции Украины по ряду вопросов. Также он подчеркнул необходимость диалога между Россией и Украиной", - говорится в сообщении этого официального агентства ОАЭ.

По его данным, "президент Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ" по Украине.