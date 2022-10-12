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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге выступил за диалог между Москвой и Киевом. Об этом пишет агентство WAM.

"Президент ОАЭ сообщил российскому президенту о позиции Украины по ряду вопросов. Также он подчеркнул необходимость диалога между Россией и Украиной", - говорится в сообщении этого официального агентства ОАЭ.

По его данным, "президент Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ" по Украине.

ОАЭ Россия Украина Владимир Путин Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
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