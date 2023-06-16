Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Статус ветерана боевых действий получили более 133 тыс. участников специальной военной операции (СВО), сказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий", - сказала Баталина на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому к ветеранам боевых действий относятся и участники СВО.

Минобороны РФ, свою очередь, предлагает наделить статусом ветерана боевых действий военных, которые выполняют задачи в зоне, прилегающей к районам специальной военной операции на Украине. Военное ведомство предлагает внести изменения в закон "О ветеранах".