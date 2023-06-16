Украинские дроны атаковали больницу в Новой Каховке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке Херсонской области в ночь на пятницу, сообщили журналистам в оперативном штабе города.

"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по больнице Новой Каховки. В результате вылетели 60-70% стекол. Пострадал пожарный", - сказал представитель штаба.

По его словам, в больнице находятся только гражданские, работает реанимационное отделение и прививочный пункт для вакцинации после наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС.