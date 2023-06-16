Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Украинские дроны атаковали больницу в Новой Каховке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке Херсонской области в ночь на пятницу, сообщили журналистам в оперативном штабе города.

"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по больнице Новой Каховки. В результате вылетели 60-70% стекол. Пострадал пожарный", - сказал представитель штаба.

По его словам, в больнице находятся только гражданские, работает реанимационное отделение и прививочный пункт для вакцинации после наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС.

Новая Каховка Каховская ГЭС Херсонская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Песков сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

Военная операция на Украине

Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО

ПМЭФ-2023

CEO "КАМАЗа" отметил пробуксовку локализации К5 из-за некачественных компонентов из РФ

Президенты России и ОАЭ встретятся в пятницу в Санкт-Петербурге

ПМЭФ-2023

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России
ПМЭФ-2023

Мобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });