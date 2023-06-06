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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подписал распоряжение о введении режима ЧС в связи с подтоплениями из-за разрушения части Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12:00 6 июня. Установить местный уровень реагирования", - говорится в документе, который опубликован в телеграм-канале администрации муниципалитета во вторник.

Режим будет действовать в границах городского округа.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

Новая Каховка
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