Обвинения в наемничестве заочно предъявили 95 иностранцам, воюющим за Украину

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи заочно предъявили обвинение в наемничестве почти 100 иностранцам, воюющим на стороне Украины, сообщается в пятницу в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Заочно предъявлено обвинение в наемничестве 95 лицам. В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии", - говорится в сообщении.

Также, отметили в ведомстве, предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, в результате действий которого, как считают в СКР, "погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры".

"Предъявлено обвинение руководившему в апреле - июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - говорится в пресс-релизе.

В СКР сообщили, что в связи с расположением подразделений Минобороны России в Белоруссии "создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории".

Эту информацию, отметили в ведомстве, доложили главе СКР Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Луганске.