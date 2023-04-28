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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

СКР заочно предъявил обвинение 12 иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил обвинение 12 иностранцам, воюющим по найму на стороне Вооруженных сил Украины, сообщается в пятницу в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлено обвинение в наемничестве 12 лицам. В их числе восемь граждан США, а также граждане Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, "прибыв в июле прошлого года на Украину, иностранцы за вознаграждение участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих на Харьковском направлении и в Донецкой народной республике".

Такие данные были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Луганске, отметили в ведомстве.

"В судах новых российских регионов уже вынесено 11 приговоров по уголовным делам в отношении украинских военнослужащих, совершивших убийства мирных граждан и другие преступления. Кроме того, для рассмотрения по существу в суд направлено еще 29 уголовных дел этой категории", - добавили в СКР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
СКР ВСУ Украина
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