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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин предложил установить показатели эффективности для колледжей и вузов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает формировать показатели эффективности для колледжей и вузов, а также готовить пятилетний прогноз по потребностям экономики в кадрах.

"Необходимо повысить ориентированность профессиональных и высших учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать две вещи, по крайней мере две", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Первая – установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них – качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования", - пояснил президент.

Вторым он назвал предложение ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики.

"Чтобы максимальной гибко учитывать меняющиеся тренды, запросы рынка труда и конечно наши приоритеты в развитии отраслей экономики", - отметил Путин.

Владимир Путин ПМЭФ
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