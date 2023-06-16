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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин исключил возможность прорыва ВСУ на Времевском выступе и других направлениях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящий момент вооруженные силы Украины пытаются прорвать российские позиции на Времевском выступе, однако им это не удается, как и на остальных направлениях.

"Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается попытка прорыва на так называемом Времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков, на Запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков там, бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, также, как и на других направлениях - в этом я не сомневаюсь", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Ранее сообщалось, что в ходе так называемого контрнаступления в последние дни наибольшая активность ВСУ проявляется на стыке Запорожской области и ДНР. Там украинские подразделения пытаются прорваться на Времевском выступе, где населенные пункты в течение нескольких дней переходят из рук в руки по нескольку раз.

"Самое главное - ни на одном направлении противник успеха не имеет", - подчеркнул президент.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Петербург Украина ВСУ
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