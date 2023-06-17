Российские военные сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Восток" в течение минувших суток сдерживали попытки наступления подразделений вооруженных сил Украины на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Сорвана атака противника в районе Новодаровки", - заявил Чехов в субботу.

По его данным, силами армейской авиации уничтожено три танка, боевая бронированная машина ВСУ южнее совхоза "Октябрь". Он заявил, что по силам ВСУ в этом районе наносились удары тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек".

"На запорожском направлении огнем артиллерии нанесено огневое поражение по скоплению техники ВСУ при попытке перегруппировки подразделений прорыва в районе Малой Токмачки. Артиллерийским огнем уничтожено два танка и живая сила", - отметил Чехов.

Он заявил, что в зоне ответственности группировки за сутки уничтожены три разведгруппы ВСУ.

"Средствами воздушной разведки было вскрыто выдвижение техники ВСУ в направлении Темировка, Левадное. Артиллерийским огнем уничтожены танк, два бронеавтомобиля", - сказал начальник пресс-центра.

"Отражена атака противника, наступающего силами до роты в районе Левадного", - отметил он.