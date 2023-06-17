Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Российские военные сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Восток" в течение минувших суток сдерживали попытки наступления подразделений вооруженных сил Украины на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Сорвана атака противника в районе Новодаровки", - заявил Чехов в субботу.

По его данным, силами армейской авиации уничтожено три танка, боевая бронированная машина ВСУ южнее совхоза "Октябрь". Он заявил, что по силам ВСУ в этом районе наносились удары тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек".

"На запорожском направлении огнем артиллерии нанесено огневое поражение по скоплению техники ВСУ при попытке перегруппировки подразделений прорыва в районе Малой Токмачки. Артиллерийским огнем уничтожено два танка и живая сила", - отметил Чехов.

Он заявил, что в зоне ответственности группировки за сутки уничтожены три разведгруппы ВСУ.

"Средствами воздушной разведки было вскрыто выдвижение техники ВСУ в направлении Темировка, Левадное. Артиллерийским огнем уничтожены танк, два бронеавтомобиля", - сказал начальник пресс-центра.

"Отражена атака противника, наступающего силами до роты в районе Левадного", - отметил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 19

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов
ПМЭФ-2023

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

ПМЭФ-2023

Путин сказал, что РФ может нанести удар по любому зданию в центре Киева

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия
ПМЭФ-2023

Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления

ПМЭФ-2023

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой
ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });