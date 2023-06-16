Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что некоторые граждане уехали из страны: "пускай живут так, как считают нужным".

"Много россиян сейчас в Эмиратах сейчас живут, работают. Еще больше живут в странах наших ближайших соседей - в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. Вы знаете, я здесь не вижу ничего плохого, пускай живут так, как считают нужным, работают", - сказал Путин на Петербургском экономическом форуме.

По словам президента, "одно дело жить в Москве, в одном из лучших городов мира, со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело - жить в каком-то другом городе".

"Одно дело жить в среде своего родного языка и культуры, а другое - в отрыве от них", - добавил президент РФ.

"Одно дело жить среди друзей, привычного круга связи, среди родственников, просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело жить в отрыве от них", - отметил Путин.