Летевший из Москвы в Сочи Boeing незапланированно сел в Саратове

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-737 совершил совершил незапланированную посадку в аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"Самолет авиакомпании S7 Airlines летел из Москвы в Сочи. В "Гагарине" он приземлился в 19:08. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент с пассажирами работают представители авиакомпании.

Причину посадки и число пассажиров на борту не уточнили.