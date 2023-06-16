Внепланово севший в Саратове пассажирский Boeing вылетел в Сочи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следовавший из Москвы в Сочи самолет Boeing-737, который совершил незапланированную посадку в аэропорту "Гагарин" в Саратове, вылетел по месту назначения.

Согласно электронному табло аэропорта, борт вылетел в 00:16 по местному времени (23:16 мск).

Как ранее заявили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании S7 Airlines летел из Москвы в Сочи. В "Гагарине" он приземлился в 19:08 пятницы. Пострадавших нет.

Причину посадки и число пассажиров пресс-служба не уточнила.